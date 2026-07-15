Енн Гетевей приголомшила зізнанням про третю вагітність: "Ми були просто шоковані"

Енн Гетевей / © instagram.com/annehathaway

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Голлівудська акторка Енн Гетевей, яка незабаром утретє стане мамою, вперше розповіла, чому майбутня дитина вже має незвичайне сімейне прізвисько, та зізналася, що ця вагітність стала для неї справжньою несподіванкою.

43-річна володарка премії «Оскар» стала гостею вечірнього шоу «Late Night with Seth Meyers», де з’явилася з помітно округлим животиком. Під час розмови ведучий привітав акторку не лише з успіхами в кар’єрі, а й із майбутнім поповненням у родині. Він зазначив, що цей рік для неї складається напрочуд вдало як у професійному, так і в особистому житті. У відповідь Гетевей не приховувала радості та поділилася деталями, про які раніше не говорила. Саме тоді вона пояснила, яке кумедне прізвисько вже отримав її майбутній малюк.

«Це неймовірно! Тобто ми… розуміли, що робимо для цього. Але ми були просто шоковані, що це дійсно спрацювало! Ми в такому захваті, що все склалося саме так. Тому ми називаємо нашого майбутнього малюка „базер-бітером“ (buzzer beater)», — зі сміхом поділилася акторка, повідомляє Geo.tv.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Назва виявилася зовсім не випадковою. У баскетболі термін «buzzer beater» означає вирішальний кидок, який приносить команді успіх буквально в останню мить — перед самим фінальним сигналом. Саме таке порівняння Гетевей обрала для майбутньої дитини, натякнувши, що її поява стала приємною несподіванкою.

«О, ви встигли зробити це! Закинули м’яч у кошик прямо під фінальну сирену!» — жартома відповів ведучий Сет Маєрс.

Енн Гетевей та Адам Шульман / © Associated Press

Нагадаємо, Енн Гетевей перебуває у шлюбі з ювелірним дизайнером Адамом Шульманом уже понад 14 років. Подружжя виховує двох синів — Джонатана та Джека. Незабаром їхня родина стане більшою, адже подружжя очікує на народження третьої дитини та мистецьки натякає на стать.

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