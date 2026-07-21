Енн Гетевей захопилася відомим актором і зізналася, що мріє, щоб її діти виросли схожими на нього

Енн Гетевей / © Associated Press

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Американська акторка Енн Гетевей відверто зізналася, що хотіла б, щоб її сини виросли схожими на одного з сучасних зірок Голлівуду.

Під час промотуру стрічки «Одіссея» Крістофера Нолана знаменитість поділилася особистими роздумами. Разом із Томом Голландом вона працювала над новим фільмом, де їхні персонажі пов’язані родинними стосунками. На екрані Гетевей перевтілилася в Пенелопу, а її колега зіграв Телемаха — сина легендарного Одіссея. Втім, найбільше акторку вразив не сюжет картини. Вона пояснила, що захоплюється Томом насамперед як людиною.

«Якщо мої діти виростуть хоча б трохи схожими на Тома Голланда, я вважатиму, що мені дуже пощастило», — сказала Гетевей в інтерв’ю Vanity Fair.

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Том Голанд та Енн Гетевей / © Getty Images

Зірка наголосила, що високо цінує не лише професійні успіхи молодого актора. За її словами, саме людські якості Голланда викликають у неї найбільше захоплення. Вона переконана, що такі риси заслуговують на повагу й можуть бути прикладом для інших.

«Він неймовірно талановитий, але ще більше мене захоплює те, якою людиною він є. Він щирий, уважний, працьовитий і дуже поважає людей навколо себе», — зазначила Гетевей.

Акторка також зізналася, що робота над образом Пенелопи змусила її ще глибше замислитися про власне материнство. Під час знімань вона часто думала про синів — Джонатана та Джека, а історія матері й сина у стрічці набула для неї особливого особистого значення.

Нагадаємо, нещодавно Енн Гетевей приголомшила зізнанням про третю вагітність.

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