Енріке Іглесіас планує випустити свій останній музичний альбом

Однак, артист не покидатиме музичну індустрію.

Іспанський співак Енріке Іглесіас, який нещодавно показав щокату підрослу донечку, ошелешив своїх шанувальників сумною новиною.

На сторінці в Instagram виконавець заявив, що його майбутній альбом Final може бути останнім в його музичній кар’єрі. Артист думає про це ще з 2015 року.

Музичний альбом Енріке Іглесіаса / instagram.com/enriqueiglesias

"Можливо, це буде мій останній альбом. Про це я думаю вже останні декілька років", - зізнався Енріке.

Та все ж таки, він потішив своїх шанувальників хоча б тим, що не планує покидати музичну індустрію. Зірка планує писати композиції. Проте, хто їх виконуватиме, і в якому стилі вони будуть, він не розсекретив.

"Цей проєкт для мене буде дуже важливим", - поділився виконавець.

Нагадаємо, поки одні артисти припиняють свою співочу кар’єру, інші – повертаються до неї. Нещодавно легендарна ABBA вперше за 40 років випустила нові пісні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання