Енріке Іглесіас показав рідкісне зворушливе відео своїх підрослих дітей

Юзери зазначили, що дітки схожі на зіркових батьків.

Іспанський співак Енріке Іглесіас разом зі своєю дружиною, спортсменкою Анною Курніковою не надто афішують своє особисте життя.

Однак, цього разу вони вирішили потішити своїх шанувальників. Так, Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове відео. На зворушливому ролику зображені підрослі дітлахи подружжя.

Анна показала, як усміхнені дітки катаються на червоному дитячому автомобілі.

Щаслива мама не надто була багатослівна, лише підписала допис трьома смайликами-сонечками. Вона мала на увазі, що її дітки – це три найяскравіші промені сонця для неї.

А от фани подружжя були більш багатослівні. У коментарях вони зазначили, що дітлахи схожі на зіркових батьків. Світлий колір волосся у них від мами, а от карі очі – від батька.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя та Alyosha розповіли про бешкетливих дітей. Також подружжя поділилося лайфхаками щодо їхнього виховання.

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