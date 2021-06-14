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Енріке Іглесіас показав щокату підрослу донечку на кумедному селфі

Енріке Іглесіас показав щокату підрослу донечку на кумедному селфі

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Енріке Іглесіас показав щокату підрослу донечку на кумедному селфі

instagram.com/enriqueiglesias

Зірковий батько з дитиною відпочивають на яхті.

Іспанський співак Енріке Іглесіас, який 8 травня відсвяткував 46-річчя, потішив прихильників родинним знімком.

На сторінці в Instagram виконавець розмістив кумедне селфі, на якому позує зі своєю трирічною донечкою Люсі. На знімку зірковий батько та дитина дивляться у камеру, а Люсі прикриває личко рукою.

© instagram.com/enriqueiglesias
instagram.com/enriqueiglesias

Світлина була зроблена на яхті, судячи з усього, під час відпочинку. Зазначимо, що Люсі донька Енріке Іглесіаса від російської тенісистки Анни Курнікової.  У пари також є син, двійня Люсі, Ніколас. Діти з'явилися на світ 2017-го року. А 2020-го Анна народила Енріке ще одну донечку, яку назвали Мері.

Нагадаємо, раніше Анна Курнікова замилувала спілкуванням російською з однорічною дочкою. Молодшій дочці пари виповнився один рік.