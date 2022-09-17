Енріке Іглесіас пристрасно поцілувався з фанаткою на очах у тисяч глядачів

Іспанський співак Енріке Іглесіас приголомшив публіку на своєму останньому концерті у США. Під час виступу артиста до нього на сцену піднялася одна з фанаток, нібито зробити спільне фото, однак за декілька секунд сталося непередбачуване.

Дівчина пристрасно поцілувала Енріке, знімаючи це на мобільний телефон. У свою чергу співак обіймав фанатку та навіть помацав її за сідниці. Проте наполегливість дівчини перетнула кордон і врешті решт Енріке натякнув охороні забрати шанувальницю зі сцени.

Щаслива дівчина покинула сцену під бурні оплески публіки, а Іглесіас продовжив свій виступ.

Як до таких поцілунків із шанувальницями ставиться кохана 47-річного співака невідомо. Нагадаємо, що Енріке Іглесіас вже майже 20 років перебуває у стосунках з колишньою російською тенісисткою Анною Курніковою. Пара виховує трьох спільних дітей - 5-річних близнят Ніколаса і Люсі та 2-річну доньку Марію.

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