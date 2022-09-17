Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Енріке Іглесіас пристрасно поцілувався з фанаткою на очах у тисяч глядачів

Енріке Іглесіас пристрасно поцілувався з фанаткою на очах у тисяч глядачів

Дата публікації
Перегляди
3094
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Енріке Іглесіас пристрасно поцілувався з фанаткою на очах у тисяч глядачів

Енріке Іглесіас / Фото: Associated Press

Шанувальники ще надовго запам'ятають виступ співака Енріке Іглесіаса у Лас-Вегасі.

Іспанський співак Енріке Іглесіас приголомшив публіку на своєму останньому концерті у США. Під час виступу артиста до нього на сцену піднялася одна з фанаток, нібито зробити спільне фото, однак за декілька секунд сталося непередбачуване. 

Дівчина пристрасно поцілувала Енріке, знімаючи це на мобільний телефон. У свою чергу співак обіймав фанатку та навіть помацав її за сідниці. Проте наполегливість дівчини перетнула кордон і врешті решт Енріке натякнув охороні забрати шанувальницю зі сцени. 

Щаслива дівчина покинула сцену під бурні оплески публіки, а Іглесіас продовжив свій виступ. 

Як до таких поцілунків із шанувальницями ставиться кохана 47-річного співака невідомо. Нагадаємо, що Енріке Іглесіас вже майже 20 років перебуває у стосунках з колишньою російською тенісисткою Анною Курніковою. Пара виховує трьох спільних дітей - 5-річних близнят Ніколаса і Люсі та 2-річну доньку Марію. 

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3094
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація