Енріке Іглесіас та Анна Курнікова таємно одружилися після 20 років стосунків

Іспанський співак Енріке Іглесіас таємно одружився з колишньою російською тенісисткою Анною Курніковою, з якою понад 20 років перебував у стосунках.

Про те, що виконавець більше не холостяк, випадково проговорився його старший брат Хуліо Іглесіас-молодший. Коли він розповідав про весілля зведеної сестри Тамари Фалько, то ненароком сказав, що Енріке теж вже одружився.

Однак більше подробиць Хуліо не став розповідати. Про це пише видання Marca. Тим часом ані Енріке, ані Анна не давали жодних коментарів на цю тему, адже тримають особисте життя в секреті та не поспішають про нього бодай щось розповідати.

Енріке Іглесіас та Анна Курнікова / Фото: Getty Images

Зазначимо, Енріке Іглесіас понад 20 років перебував у стосунках з Анною Курніковою. Пара познайомилася далекого 2001 року під час знімань кліпу виконавця. Хоч закохані і не поспішали узаконювати стосунки, однак у них народилося троє дітей. 2017 року з'явилися на світ близнюки Ніколас та Люсі, а через два роки у пари народилася донька Мері.

Енріке Іглесіас з дітьми / Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Нагадаємо, тим часом у Мережі стали підозрювати, що співачка Надя Дорофєєва виходить заміж на ресторатора Мішу Кацуріна. Особливо чутки посилилися, коли парочку заскочили у київському ЦНАПі. Згодом ведучий Слава Дьомін пояснив, що закохані робили у державній установі та натякнув, що вони опинилися там через колишнього чоловіка Наді – співака Володимира Дантеса.

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