Анна Курнікова та Енріке Іглесіас / © Getty Images

Іспанський співак Енріке Іглесіас та російська тенісистка Анна Курнікова чекають на народження четвертої дитини.

Принаймні, саме так стверджує видання Hola із посиланням на джерела, близькі до оточення пари. Чутки про вагітність 44-річної Анни Курнікової з'явилися ще на початку червня. Тоді папараці заскочили колишню тенісисту, коли та вела дітей до школи. Вона була одягнена у мішкувату кофтину, що приховує животик. Однак фанам здалося, що в обраниці Іглесіаса видніється округліть, притаманна вагітним. Окрім того, кохана не підтримувала співака під час його першого за багато років концерту в Іспанії. Тоді це пов'язали з тим, що вагітним заборонені перельоти.

Врешті, джерела Hola наголошують, що Анна Курнікова дійсно при надії. Очікується, що четверта дитина пари з'явиться на світ до кінця року.

Енріке Іглесіас та Анна Курнікова / © Getty Images

Зазначимо, Енріке Іглесіас та Анна Курнікова познайомилися ще 2001 року, коли тенісистка знімалася в кліпі виконавця, після чого між ними почався роман. Закохані вже тривалий час перебувають у стосунках. Разом вони виховують 7-річних близнюків Люсі та Ніколаса та 5-річну Мері. Що цікаво, стосунки вони узаконювати не квапилися. Однак влітку 2023 року брат Енріке натякнув, що вони все ж таки уклали шлюб, але зробили це таємно.

