Ентоні Гопкінс здивував несподіваною зміною кар'єри у 88 років: про цей дебют він мріяв 60 років

Ентоні Гопкінс / © Associated Press

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Легендарний британський актор Ентоні Гопкінс, який схуд до невпізнаваності, відкрив нову сторінку своєї творчої кар'єри та у 88 років офіційно дебютував як композитор класичної музики.

Дворазовий володар премії «Оскар» підписав свій перший великий контракт із престижним лейблом, який випустить його дебютний альбом. Напередодні релізу артист уже представив перший сингл. Для самого Гопкінса ця подія має особливе значення, адже, як зізнається актор, саме музика була його першою великою мрією. До цього моменту він прямував усе життя, пише Variety.

«Музика була моїм першим бажанням, моєю першою мрією. Я писав музику все своє життя. Деякі з цих п'єс жили зі мною десятиліттями, і я все одно постійно повертаюся до них», — поділився знаменитість.

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Ентоні Гопкінс / © Associated Press

До майбутнього альбому увійдуть оркестрові композиції, які Гопкінс створював протягом майже 60 років. Дебютним синглом став Bracken Road — музичний твір, натхненний спогадами про дитинство актора у Південному Уельсі. Композиція увійшла до авторської сюїти Hopkins' 1947: Suite for Solo Piano and Orchestra.

Над записом альбому Гопкінс працював разом із всесвітньо відомими музикантами. Повноцінний дебютний альбом митця під назвою Life Is a Dream («Життя — це сон») вийде вже 21 серпня.

Попри новий творчий етап, Гопкінс не оголошував про завершення акторської кар'єри й так само продовжує бути режисером одразу декількох фільмів. Та нині він дедалі більше присвячуватиме себе ще й музиці — захопленню, яке було мрією його життя.

Нагадаємо, нещодавно донька музиканта Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко відкрила власний бізнес у центрі Києва та зізналася, з якими труднощами зіткнулася на шляху до мрії.

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