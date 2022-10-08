Ентоні Репп вимагає від Кевіна Спейсі 40 мільйонів доларів за пережите сексуальне насильство

Ентоні Репп заявив, що став жертвою голлівудського актора у 14 років.
Американський актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях і висунув проти нього позов на 40 мільйонів доларів.
За словами Реппа, він постраждав від насильницьких дій голлівудського актора, коли йому було лише 14 років, а Спейсі - 26.
"Я був 14-річним підлітком і не мав жодного бажання отримувати такий життєвий досвід", - заявив зірка "Арени", пише Variety.
У своїх показаннях Репп розповів, що інцидент стався у квартирі Спейсі у Нью-Йорку. Під час вечірки 14-річний підліток був у спальні актора, коли той зайшов, зачинивши за собою двері. Потім голлівудський актор підхопив хлопчика на руки та повалив на ліжко.
"Це було дуже несподівано. Він прижав мене до ліжка усім своїм тілом, мої руки були сковані. Я не просив його про це. Я був збентежений, наче олень при світлі фар. У цей момент я відчув, що нічого не можу зробити", - поділився Репп.
В решті решт Ентоні вдалося втекти до ванни, де він "намагався повернути собі контроль".
Однак адвокати Спейсі поставили показання Реппа під сумніви, адже за планом квартири актора у Нью-Йорку, там не було окремої спальні.
Нагадаємо, що Ентоні Репп вже не вперше заявляє про сексуальні домагання з боку Кевіна Спейсі. Після заяв зірки "Арени" свої показання дали з десяток жертв. Однак до суду потрапила справа лише одна справа - домагання Спейсі до 18-річного юнака, яке нібито мало місце 2016 року. Проте після тривалого розслідування справу довелося закрити через те, що обвинувач раптово помер.
Влітку цього року після судового засідання у Лондоні Кевіна Спейсі було вирішено випустити під заставу.
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