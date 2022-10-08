Ентоні Репп вимагає від Кевіна Спейсі 40 мільйонів доларів за пережите сексуальне насильство

Ентоні Репп заявив, що став жертвою голлівудського актора у 14 років.

Американський актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях і висунув проти нього позов на 40 мільйонів доларів.

За словами Реппа, він постраждав від насильницьких дій голлівудського актора, коли йому було лише 14 років, а Спейсі - 26.

"Я був 14-річним підлітком і не мав жодного бажання отримувати такий життєвий досвід", - заявив зірка "Арени", пише Variety.

У своїх показаннях Репп розповів, що інцидент стався у квартирі Спейсі у Нью-Йорку. Під час вечірки 14-річний підліток був у спальні актора, коли той зайшов, зачинивши за собою двері. Потім голлівудський актор підхопив хлопчика на руки та повалив на ліжко.

Фото: Associated Press

"Це було дуже несподівано. Він прижав мене до ліжка усім своїм тілом, мої руки були сковані. Я не просив його про це. Я був збентежений, наче олень при світлі фар. У цей момент я відчув, що нічого не можу зробити", - поділився Репп.

В решті решт Ентоні вдалося втекти до ванни, де він "намагався повернути собі контроль".

Однак адвокати Спейсі поставили показання Реппа під сумніви, адже за планом квартири актора у Нью-Йорку, там не було окремої спальні.

Нагадаємо, що Ентоні Репп вже не вперше заявляє про сексуальні домагання з боку Кевіна Спейсі. Після заяв зірки "Арени" свої показання дали з десяток жертв. Однак до суду потрапила справа лише одна справа - домагання Спейсі до 18-річного юнака, яке нібито мало місце 2016 року. Проте після тривалого розслідування справу довелося закрити через те, що обвинувач раптово помер.

Влітку цього року після судового засідання у Лондоні Кевіна Спейсі було вирішено випустити під заставу.

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