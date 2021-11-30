Еротична вечірка блогерів на роковини Голодомору: організатора дійства звинуватили в брехні

Вечірку організовувала сестра Олександра Заліска.

Адміністрація львівського Будинку вчених прокоментувала скандальну еротичну вечірку блогерів на роковини Голодомору.

Заступник директора Василь Мастикаш, який здав будівлю в оренду, заявив, що його обдурили. Так, його запевнили, що святкуватимуть "звичайний день народження". На вечірці мали бути присутні лише 40 осіб. Мастикаша запевнили, що гості будуть вакциновані або ж матимуть негативні ПЛР-тести. Втім, на дійстві було понад сто людей, а вечірка більше нагадувала якусь еротику.

Еротична вечірка блогерів на роковини Голодомору / instagram.com/o_zalisko

"Коли я запитав, які будуть святкування – організаторка лише сказала, що буде встановлена гімнастична конструкція. Запевнила, що це не завдасть шкоди приміщенню. У результаті дуже неприємно, що вони нас обдурили, затіяли такий сценарій", – заявив Василь Мастикаш, пише ZAXID.NET.

Еротична вечірка блогерів на роковини Голодомору / instagram.com/o_zalisko

Втім, заступник директора зізнався, що й самі вони не врахували роковини Голодомору. Так, договір про оренду приміщення підписували ще в жовтні.

"Організацією заходу займалася посередниця. Вона десь так то все обкрутила, хитрощами обійшла. Якби я бачив, що там робиться, викликав би поліцію і припинив би це", - прокоментував директор Будинку вчених, Роман Славітич.

Зазначимо, організацією дійства займалася сестра іменинника – Мар’яна Заліско.

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів. На це святкування прийшло багато українських блогерів, зокрема, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

Тепер відомі українські компанії припиняють співпрацю з блогерами, які "засвітилися" на еротичній вечірці в роковини Голодомору, а поліція склала протокол на іменинника. Йому загрожує штраф 17-34 тис грн.

Будинок вчених закрили через порушення карантинних обмежень.

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