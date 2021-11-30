Еротична вечірка на роковини Голодомору у Львові: блогери почали перепрошувати за "голодну тусу"

Еротична вечірка на роковини Голодомору у Львові: блогери почали перепрошувати за "голодну тусу"

Вони зазначили, що забули про пам’ятні дати.

Блогери у Львові на День пам'яті жертв голодоморів організували вечірку, яку в соцмережах підписували, як "Блогерська голодна туса".

Так, така поведінка знаменитостей обурила українців. Втім, блогери, які були присутні на вечірці, почали перепрошувати за "голодну тусу".

Блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

Зокрема, першим висловився щодо цієї ситуації Олександр Заліско, день народження якого святкували 27 листопада. Він перепросив у всіх українців, чиї почуття зачепив.

"Хочу перепросити тих, чиї почуття зачепив. Але не в тих, хто просто підтягнувся на шум", - зазначив блогер.

Блогери перепрошують за "голодну тусу" після того, як з ними почали відмовлятися працювати

Також прокоментувала й свою присутність на вечірці Саша Бо. Вона зазначила, що забула про роковини Голодомору. Також вона додала, що просто прийшла на день народження друга, а скандал розгорівся через невдалі сторіз ведучого, Володимира Остапчука, про "голодну блогерську тусу"

Блогери перепрошують за "голодну тусу" після того, як з ними почали відмовлятися працювати

"Мені дуже соромно, що часом я забуваю важливі дати. Мені дуже соромно, що три дні тому, 27 листопада, був День пам'яті жертв голодоморів, а я зовсім забула про це", - прокоментувала Саша.

Блогери перепрошують за "голодну тусу" після того, як з ними почали відмовлятися працювати

Таня Самбурська також написала, що забула про роковини Голодомору. Втім, вона перепросила за свою поведінку.

Блогери перепрошують за "голодну тусу" після того, як з ними почали відмовлятися працювати

Чоловік Наталі Литвин зі свого боку перепросив за свою дружина та за себе. Він зазначив, що вони прийшли на день народження друга.

"Так, зараз немає жодних виправдань за наші сторіз. Ні я, ні дружина, жодним чином не хотіли святкуванням образити почуття людей. Як кожен свідомий українець, ми в родині шануємо пам'ять і міцно тримаємось за наші традиції. Це нас не виправдовує, але ми хочемо перепросити за ті недоречні сторіз", - прокоментував Олександр.

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів. На це святкування прийшло багато українських блогерів, зокрема, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

Тепер відомі українські компанії припиняють співпрацю з блогерами, які "засвітилися" на еротичній вечірці в роковини Голодомору, а поліція склала протокол на іменинника.

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