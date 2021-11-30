Еротична вечірка в роковини Голодомору: Остапчук перепросив за фразу "голодна блогерська туса"

Шоумен пояснив свої слова.

Відомий український шоумен, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна", Володимир Остапчук, який був ведучим скандальної вечірки у роковини Голодомору у Львові, ще раз перепросив прихильників.

Так, знаменитість прокоментував свою фразу "голодна блогерська туса". Як повідомив зірка у сторіз свого Instagram, він не сміявся над Днем пам'яті, а описав ситуацію із застіллям, оскільки гостям довго не виносили страви.

"Хотів би ще раз перепросити за мою фразу. Під час роботи в попередніх сторіз був контекст: гостям не виносили довго страви і вони кіпішували. І моя відповідь про "блогерську тусу" була констатацією і аж ніяк не гумором чи наругою над Днем пам'яті. Пробачте", – написав Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів. На це святкування прийшло багато українських блогерів, зокрема, серед присутніх був і Володимир Остапчук. Він був ведучим дійства.

Тепер відомі українські компанії припиняють співпрацю з блогерами, які "засвітилися" на еротичній вечірці в роковини Голодомору, а поліція склала протокол на іменинника.

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