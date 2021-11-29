Еротична вечірка в роковини Голодомору в Львові: Остапчук прокоментував свою участь у заході

Еротична вечірка в роковини Голодомору в Львові: Остапчук прокоментував свою участь у заході

Шоумен був ведучим на вечірці.

Відомий український шоумен, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна", Володимир Остапчук був присутній на скандальній вечірці у роковини Голодомору у Львові.

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/vova_ostapchuk

Остапчук перепросив всіх, кого обурив його вчинок. Так, він визнав, що це було необдумане рішення. Сторіз, які Володимир публікував 27 листопада на своїй сторінці в Instagram шоумен також визнав недоречними.

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

"Навіть собі самому мені складно пояснити, як я міг не подумати тієї секунди, який це день, і скільки болю та смутку за ним стоїть. Жодним чином мої сторіз не мали відношення до Дня пам’яті. Я розумію, що це мене не виправдовує, і часом секундне необдумане рішенні може мати непоправні наслідки. Я не можу повернутися до минулої суботи і змінити свій вчинок, але я можу перепросити", - прокоментував Володимир.

Наостанок ведучий додав, що шанує та поважає День пам’яті жертв Голодомору.

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

Нагадаємо, блогери у День пам'яті жертв Голодомору влаштували гуляння. Світлини та відео з вечірки розлетілися Мережею. Втім, юзерів обурила така поведінка блогерів.

Зокрема, серед присутніх був і Володимир Остапчук. Він був ведучим дійства.

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