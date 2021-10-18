Ештон Кутчер і Міла Куніс засвітилися на зніманнях українського фільму "Любов і блогери"

Планується, що стрічка вийде на екрани 2022 року.
Відомі американські актор Ештон Кутчер і Міла Куніс засвітилися на знімальному майданчику українського фільму "Любов і блогери".
Відео, на якому зображені зірки, з’явилося на You-Tube-каналі Люкс ФМ. Вони разом вийшли з фургончика у супроводі охорони.
Відомо, що у фільмі також знімалися Христина Горняк та Анна Трінчер. Про це вони повідомляли у своєму Instagram.
Продюсерами стрічки стали Євген Таллер та Володимир Остапчук. Планується, що "Любов і блогери" вийде на великі екрани 2022 року.
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