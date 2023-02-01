Ештон Кутчер налякав змарнілим виглядом у новому фотосеті та вперше розповів про викидень Демі Мур

Голлівудський актор Ештон Кутчер став героєм нового випуску глянцю Esquire та поділився подробицями шлюбу з Демі Мур, про які раніше ніколи не говорив.

Під час фотосесії Кутчер приміряв образ хулігана. Зірка постав у джинсах, чорній футболці, сірій розірваній футболці та джинсовій куртці. Ештон давно не брав участь у зніманнях, тож його вигляд привернув увагу фанів не аби як. Зокрема, шанувальники радше були засмучені, побачивши помітно схудлого, зарослого кумира. "Таке враження, ніби Міла з нього всі соки висмоктала. Постарів і здав", "Якийсь дивний вигляд він має на цих фото, адже він ще такий молодий, а вигляд змарнілий, нечесаний" – діляться враженнями від фотосесії фани.

Під час розмови з журналістами видання Ештон заговорив про свій колишній шлюб з акторкою Демі Мур, з якою він був разом протягом восьми років:

"Ніщо так сильно не змушує тебе відчути себе невдахою. Розлучення – це повний провал, це означає, що ти не впорався із шлюбом. Принизливо та соромно", - зізнався артист.

Окрім того Ештон вперше зізнався, що вони з Демі, яка старша від нього на 16 років, готувалися стати батьками. Проте на пізньому терміні вагітності у акторки стався викидень:

"Втратити дитину, коли ти вже звик до думки про те, що вона в тебе буде — це дуже боляче. Кожен справляється з цим по-різному. Я люблю дітей, інакше я не одружився б з жінкою, у якої їх троє. Ідея завести ще одну звучала неймовірно. Але через якусь причину я мав отримати такий досвід", - сказав Кутчер.

Ештон Кутчер і Демі Мур / Фото: Associated Press

Як відомо, у Демі Мур від ексчоловіка, голлівудського актора Брюса Вілліса є троє доньок – 34-річна Румер, 31-річна Скаут та 28-річна Таллула. До речі, невдовзі Вілліс та Мур вперше стануть дідусем і бабусею – старша донька експодружжя чекає на первістка.

Зазначимо, що Ештон Кутчер 2015 року вдруге одружився. Його дружиною стала акторка Міла Куніс. У подружжя є двоє дітей – 8-річна донька Вайатт Ізабель та 6-річний син Димитрій Портвуд Кутчер.

Ештон Кутчер і Міла Куніс / Фото: Associated Press

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