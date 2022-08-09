Ештон Кутчер вперше розповів про свою рідкісну хворобу: "Не міг бачити, чути і ходити"

Голлівудський актор Ештон Кутчер вперше розповів, що два роки тому у нього розвинулося аутоімунне захворювання.

Рідкісна форма васкуліту вплинула на кровоносні судини зірки і викликала набряк. Через це знаменитість ледь не осліп, не оглух та не міг ходити.

Зауважимо, захворювання може викликати запалення кровоносних судин. Обмеження кровотоку призводить у деяких випадках до пошкодження органів та тканин.

Про це Ештон розповів в новому епізоді шоу National Geographic Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, уривок з якого опинився у розпорядженні Access Hollywood.

"Два роки тому в мене була ця дивна, дуже рідкісна форма васкуліту, яка вимикала мій зір, вимикала мій слух, вимикала мій руховий апарат. Ви не усвідомлюєте це, доки воно не зникне. Поки ви не скажете: "Я не знаю, чи зможу я коли-небудь знову бачити, я не знаю, чи зможу я коли-небудь знову чути, я не знаю, чи я зможу коли-небудь знову ходити", – зізнався він.

Кутчер поділився, що на реабілітацію йому знадобився рік.

Зараз він вважає, що йому взагалі пощастило залишитися живим.

Нагадаємо, Ештон Кутчер та його зіркова дружина Міла Куніс зібрали для українців 30 мільйонів доларів. А у червні пара виступила на благодійному концерті на підтримку України, аби допомоги пораненим українським військовим.

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