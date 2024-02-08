Відомій російській співачці-путіністці Клавдії Високовій, відомій під псевдонімом Клава Кока, скасували концерт у Таллінні.

Також артистці, яка підтримує криваву політику Путіна, заборонили в’їзд до Естонії до 18 травня 2027 року. В Міністерстві внутрішніх справ Естонії зазначили, що таке рішення було ухвалене через прокремлівську позицію артистки та її підтримку війни РФ проти України.

"Ми повторюємо те, що говорили раніше: організатори концертів не повинні запрошувати до Естонії артистів, які виступають із прокремлівськими тезами, оскільки їм заборонено тут виступати. Російські та білоруські діячі культури, які бажають виступити в Естонії, на сьогоднішній день не можуть отримати естонську візу", – прокоментував прессекретар МВС Естонії Вейко Песур, пише естонське видання limon.

Клава Кока не виступить в Естонії

У Міністерстві культури Естонії додали, що виступ Клави Коки є "недоречним", оскільки вона не засудила російську агресію в Україні і перебуває на службі у російської пропаганди.

Тим часом організатор концерту Клави Коки в одному з клубів у Таллінні Юрій Метс до останнього сподівався, що путіністка таки виступить. Ба більше, він заявив, що не бачить проблеми в тому, якщо "артист виступить російською", адже у своїй творчості Кока "не пропагує війну".

"Попросив би не роздмухувати галасу навколо талліннського концерту – нехай музика залишиться музикою. Багато чого можна сказати з цього приводу, але не варто, щоб потім не було неприємностей у артиста. Ми живемо, на щастя, у мирній і вільній країні, і дуже сподіваюся, що це так і залишиться", – сказав Метс.

Зазначимо, що Клава Кока підтримує криваву політику російського диктатора Путіна. До 2022 року російська виконавиця їздила до так званих "ДНР" і "ЛНР" з виступами.

Читайте також: