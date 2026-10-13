Евакуація потяга та туалет на вулиці: як Олена Кравець із двійнятами перечікували небезпеку в дорозі

Олена Кравець з двійнятами / © instagram.com/lennykravets

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Акторка Олена Кравець поділилася подробицями незвичайної мандрівки з молодшими дітьми, яка перетворилася на їхню першу евакуацію з потяга через повітряні тривоги.

Разом із 10-річними двійнятами Іваном і Катериною артистка прямувала до Івано-Франківська, де родина тимчасово оселилася. Однак дорога виявилася значно довшою та непередбачуванішою, ніж планувалося. Через небезпеку потяг неодноразово зупинявся просто посеред поля. Пасажирам доводилося чекати, поки ситуація дозволить продовжити рух. Кравець вирішила не зосереджуватися на труднощах і перетворила вимушені зупинки на пригоду для дітей. Згодом родині навіть вдалося побувати в гостях у місцевої жительки.

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«Я не знаю, що саме з цієї мандрівки залишиться в спогадах моїх дітей. Сподіваюсь, це буде не евакуація, а гра в spa салон і як літала фея в купе. Ну, і туалет на вулиці у пані Наталі», — написала ведуча в Instagram.

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Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

Евакуація в селі / © instagram.com/lennykravets

Особливо запам’яталося родині перебування в селі, де їх прихистила гостинна пані Наталія. Жінка зізналася, що спочатку навіть не впізнала відому акторку. Тим часом діти знайшли чимало розваг: Іван познайомився з місцевими тваринами, зокрема курми та коровою, а також оцінив незвичні побутові умови. У потязі хлопчик разом із мамою влаштував імпровізований SPA-салон, а Катерина вигадала власну розвагу — уявляла, ніби літає просто в купе.

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

Під час наступної зупинки Іван склав із травинок хрестик і приклав його до серця. Кравець також показала кадри, на яких родина проводить час разом попри складні обставини.

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

Евакуація серед поля / © instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, нещодавно діти Олени Кравець возз’єдналися в Івано-Франківську й замилували, як утрьох час проводять.

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