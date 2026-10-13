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Евакуація потяга та туалет на вулиці: як Олена Кравець із двійнятами перечікували небезпеку в дорозі
Акторка показала, як разом із 10-річними двійнятами перечікувала небезпеку в селі, гралася з ними в купе та пережила незвичайну пригоду в дорозі.
Акторка Олена Кравець поділилася подробицями незвичайної мандрівки з молодшими дітьми, яка перетворилася на їхню першу евакуацію з потяга через повітряні тривоги.
Разом із 10-річними двійнятами Іваном і Катериною артистка прямувала до Івано-Франківська, де родина тимчасово оселилася. Однак дорога виявилася значно довшою та непередбачуванішою, ніж планувалося. Через небезпеку потяг неодноразово зупинявся просто посеред поля. Пасажирам доводилося чекати, поки ситуація дозволить продовжити рух. Кравець вирішила не зосереджуватися на труднощах і перетворила вимушені зупинки на пригоду для дітей. Згодом родині навіть вдалося побувати в гостях у місцевої жительки.
«Я не знаю, що саме з цієї мандрівки залишиться в спогадах моїх дітей. Сподіваюсь, це буде не евакуація, а гра в spa салон і як літала фея в купе. Ну, і туалет на вулиці у пані Наталі», — написала ведуча в Instagram.
Особливо запам’яталося родині перебування в селі, де їх прихистила гостинна пані Наталія. Жінка зізналася, що спочатку навіть не впізнала відому акторку. Тим часом діти знайшли чимало розваг: Іван познайомився з місцевими тваринами, зокрема курми та коровою, а також оцінив незвичні побутові умови. У потязі хлопчик разом із мамою влаштував імпровізований SPA-салон, а Катерина вигадала власну розвагу — уявляла, ніби літає просто в купе.
Під час наступної зупинки Іван склав із травинок хрестик і приклав його до серця. Кравець також показала кадри, на яких родина проводить час разом попри складні обставини.
Нагадаємо, нещодавно діти Олени Кравець возз’єдналися в Івано-Франківську й замилували, як утрьох час проводять.