Фагот чесно розсекретив, скільки заробляє під час війни та що йому приносить дохід

Також артист зізнався, на що здебільшого витрачає кошти.
Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот, розсекретив, скільки заробляє під час війни та що йому приносить дохід.
З початком повномасштабного російського вторгнення артист, як і більшість його колег, втратив частину свого доходу. Тим не менш, "ТНМК" тримається на плаву. Фагот заробляє завдяки студії звукозапису. Також колектив має дохід і завдяки турам, щоправда, незначний, адже музиканти переказують кошти на потреби захисників. Як говорить Олег Михайлюта, військовим обов'язково потрібно допомагати, адже якщо не вони – то не буде концертів, студії і всього іншого.
"Друзі допомагають, роблять якісь замовлення, студія працює, ми працюємо. На студії ми пишемо не лише себе, а й інших артистів. Хто хоче – ми робимо і рекламні ролики, озвучки відбуваються. Тури все ж таки відбуваються. Хоча, само собою, ми левову долю переказуємо пацанам (військовим – прим. ред.), бо якщо "нуль" не втримається, то наші студії з нашими українськими ідеями нікому не будуть потрібні. Тому ми, як можемо, вкладаємося у військо, але намагаємося тримати і культуру, і музику", - розповів музикант в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Стабільного заробітку у Фагота немає. Артист говорить, що на місяць може мати хороший дохід, а може й взагалі його не бути. Звісно, у співака була "фінансова подушка безпеки", але під час війни він її швидко витрачає. Зазвичай, зароблені кошти йдуть на студію звукозапису, комунальні послуги, бензин, їжу та інші необхідні речі.
"Минулого місяця взагалі нуль заробив. Воно не передбачувано. Іноді нормально ввалюється десятками, іноді взагалі пусто. Я витрачаю на студію, оренду, комуналку, бензин. Я, до речі, не рахував. Подушку безпеки ти, звісно ж, собі робиш, але коли війна почалася вона починає дуже швидко "линяти", - зізнався артист.
Нагадаємо, нещодавно актор Арам Арзуманян зізнався, скільки коштів заробляє під час війни. Також артист відповів, на що здебільшого витрачає.
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