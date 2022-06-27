Фагот про антиукраїнські висловлювання скандальної Єгорової: "Мене це здивувало"

Фагот про антиукраїнські висловлювання скандальної Єгорової: "Мене це здивувало"

Наприкінці січня ведуча Сніжана Єгорова шокувала своїми антиукраїнськими заявами та підтримкою кремлівського диктатора Путіна.

Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, який захищає Україну від російських окупантів, зізнався, що Єгорова завжди була імпресивною.

Утім, виконавець не очікував від неї того, що вона буде підтримувати політику кремлівського диктатора Путіна.

"Я дуже здивувався, що Снєжа з'їхала з глузду. Мені вона завжди була імпресивною, але коли вона почала нести ху*ню про ху*ла, оце мене дуже здивувало", - розповів Фагот в інтерв'ю "УП".

Сніжана Єгорова / Фото: instagram.com/snezha_egorova

Нагадаємо, що наприкінці січня Сніжана Єгорова зробила зухвалу заяву та публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна. Вона також тоді заявила, що українцям слід "очистити мозок від темної сторони свідомості".

22 лютого, фактично за декілька днів до повномасштабної війни Росії проти України, Єгорова заявила, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і заявила що російський президент – герой нашого часу.

Сама Єгорова від серпня 2021 року перебуває разом з дітьми у Туреччині.

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