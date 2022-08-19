Фагот про неочікуваний дзвінок ексдружини з Росії на початку війни: "Я вирішив її підколоти"

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта розповів про несподівану розмову з першою дружиною під час війни.

Співак Фагот, який зараз боронить Україну у лавах територіальної оборони, рідко говорить про особисте життя. Подробиці свого першого та єдиного офіційного шлюбу музикант тримає в секреті.

Колишнє подружжя не підтримує зв'язків, але з початком війни Росії проти України ексдружина Михайлюти сама зателефонувала йому з російського міста Бєлгорода. Про це Фагот розповів у інтерв'ю програм і "ЖВЛ".

"Мене набрав якийсь незнайомий номер у Viber і голос запитав: "Ти як?". Я відповів: "Нормально, мочим русню". Я вирішив ще її підколоти і запитав: "Ти ж виходиш на вулицю з антивоєнним плакатом, сподіваюсь?". Вона, знаєте, як сказала: "Ну ти ж не будеш мені зараз політінформацію читати", - розповів музикант.

Фагот про батальйон "Реванш", сина та свого батька

Після цієї розмови Михайлюта ще раз спробував поговорити з колишньою дружиною, проте відтоді вона ігнорує дзвінки від співака.

Нагадаємо, що через війну в Україні Олег Михайлюта перестав підтримувати зв'язок не лише з екс-дружиною, а з рідним братом, який став прихильником "руского міра".

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