Фагот прокоментував свій виліт із "Танців з зірками" та сказав, скільки кіло скинув на шоу

Фагот прокоментував свій виліт із "Танців з зірками" та сказав, скільки кіло скинув на шоу

Артист подякував всім, хто в нього вірив.

Учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокоментував свій виліт з проєкту "Танці з зірками" після п'ятого прямого ефіру.

На сторінці в Instagram артист опублікував допис, де подякував всім, хто вірив у нього та підтримував впродовж всього проєкту.

Олег Фагот Михайлюта та Катерина Тришина / instagram.com/tanci1plus1

"Це була прекрасна подорож довжиною в п'ять тижнів. Я вивчив нові п‘ять танців", - поділився своїми враженнями артист.

Окрім цього, зірка зізнався, що від початку участі у шоу він схуд на 12 кіло.

"Почуваю себе прекрасно, чого і всім вам бажаю", - додав Фагот.

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