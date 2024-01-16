Фагот різко пройшовся по гурту 5'Nizza і Лободі та висловився про їхню позицію: "Їм потрібні гроші"

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот, різко висловився про співачку Світлану Лободу та гурт 5'Nizza.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант прокоментував, що не критикує артистів, які до повномасштабної війни орієнтувалися на ринок Росії, однак після російського вторгнення відмовилися від цього. Однак Фагот не розуміє тих українських співаків, які після 24 лютого 2022 року однаково продовжують випускати російські пісні. Михайлюта вважає, що таким чином вони роблять внесок у культуру країни-агресорки. До слова, саме так робить співачка Світлана Лобода, яка, попри війну, продовжує співати російські пісні та випускати нові цією ж мовою.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок у російську культуру. Якщо зараз, після того, що ми вже всі усвідомили, ти продовжуєш робити внесок у російську культуру, то ти хто? Ти – ворог України! Я розумію, що деякі зараз перевзулися. Це нормально, що люди усвідомлюють, що робили щось там не так. Якщо вони згодом знову почнуть робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово перевзулися", – прокоментував музикант.

Окрім того, Фагот висловився про гурт 5'Nizza, який після анексії Криму та розв'язаної Росією війни на сході України продовжив давати концерти в РФ. За словами артиста, він через це сварився з учасником колективу Саном, однак той його намагався переконати, що в гурту багато фанів із Росії і вони зможуть їм донести свою ідею.

Гурт 5'Nizza

Однак у Фагота про це інша думка. Співак переконаний, що учасники колективу просто їхали туди, щоб заробити більше грошей.

"Я пам'ятаю ми сварилися з Саном (Андрієм Запорожцем – прим. ред.). Ми намагалися донести те, що ми всі ці роки несемо, а вони – ні. Вони вдавали з себе іншопланетян. Мені здається, що люди йдуть за грошима. Їм на ідею начхати, їм потрібні гроші. Там, звісно, грошей багато. До того, як Росія відкрилася, ще можна було розповідати, що "не все так однозначно", а зараз ти вже так не скажеш. Все дуже однозначно. Якщо ти зараз цього не усвідомлюєш, ти або дурень, або покидьок", – висловився Фагот.

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