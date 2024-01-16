Фагот розніс путініста Бардаша та вперше розповів про їхній скандал: "Він - покидьок"

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, відомий як Фагот, розкритикував продюсера-путініста Юрія Бардаша та вперше розповів про їхній скандал.

Як розповів музикант в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", вони познайомилися випадково. Фагот був на одному з концертів гурту "Корупція", де до нього підійшов Бардаш із бажанням познайомитися. Однак в Михайлюти була до продюсера розмова. Зокрема, Фагота обурило, як Бардаш в одному зі своїх інтерв'ю просував російські наративи та брехав, що в Україні утискають російськомовних.

Юрій Бардаш

"Наш басист, він тоді допомагав Міші Крупіну на басу грати, покликав на їхній концерт в Києві. Я прийшов і до мене підійшов Бардаш знайомитися. Я йому кажу, що з тобою буде окрема розмова. Відвів його в бік і розповів йому що та до чого", - пригадав музикант.

Фагот говорить, що відвів Бардаша в бік, аби обговорити цей інцидент та зрозуміти, навіщо той просуває російські наративи. Вже згодом Михайлюта зрозумів, що продюсер є прихильником "руського міра" та палким путіністом.

Фагот / Фото: instagram.com/fahot

"Вже тоді зрозумів, що він - покидьок. Я наїхав, бо він розповідав в інтерв'ю, що йому тут забороняють говорити російською мовою. Я йому кажу: "Що ти несеш, ти що, хочеш, щоб ми стали якимсь там Краснодарським краєм?". Зараз вже я зрозумів, що він таки цього хотів", - розповів Фагот.

Зазначимо, Юрій Бардаш під час повномасштабної війни втік до Росії. Там він підіграє російській пропаганді, співпрацює з путіністами та бажає Україні програшу у війні з РФ.

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