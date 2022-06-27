Фагот розповів про свої обов'язки на передовій: "Командири мене бережуть"

Фагот розповів про свої обов'язки на передовій: "Командири мене бережуть"

Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пішов захищати країну від окупантів.

Виконавець розповів, що одразу ж пішов записуватися до лав територіальної оборони Києва. Утім, там були великі черги з охочих.

Тож на третій день повномасштабного вторгнення Фагот пішов служити до батальйону "Реванш", який раніше захищав Мощун та Лук'янівку, а нині – служить на південному та східному напрямках.

Та, як зізнається співак, командири його бережуть. Тож не пускають на нульові позиції. Говорять, занадто "дорогий".

Фагот / Фото: instagram.com/fahot

"На нуль мене так і не пустили. Командири батальйону мене бережуть. Тролять мене, що занадто дорогий, щоб мене пускати в якісь "передряги". Але я починаю вчитися. Мені "бушмастер" такий гарний підігнали друзі з ветеранки – з ним треба навчитися працювати", - розповів Фагот виданню "УП".

Також співак відвідав курси "такмеда". Як говорить артист, він сподівається, що йому не доведеться застосовувати свої вміння у реальному житті.

"Тепер я горло можу перерізати, але щоб людина вижила. Трубочку, катетер вставити, декомпресію легень зробити при пневмотораксі. Мені іноді важко собі уявити, що я на ділі це колись можу застосувати, але треба знати все, щоб будь-якої миті дати собі ради", - поділився артист.

Олег "Фагот" Михайлюта / Фото: instagram.com/fahot

До слова, Фагот встиг побувати у Харкові, де виконував завдання в тилу. Нині ж виконавець планує почати давати благодійні концерти в підтримку України. А от гітарист гурту "ТНМК" продовжуватиме захищати країну від окупантів.

"Наш гітарист у ЗСУ, басист у Нацгвардії, але зараз десь у підготовчому таборі на заході. Гітарист у ЗСУ, контракт підписав. Навіть удвох із донькою – вона військовий кінолог", - додав Фагот.

Нагадаємо, раніше український співак, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також розповів, чим займається під час війни.

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