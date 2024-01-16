Фагот розсекретив, як завдяки Єфросиніній познайомився з Навроцькою та чому досі з нею не одружився

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, пригадав, як познайомився зі своєю обраницею, дизайнеркою Ольгою Навроцькою.

Їхня зустріч була випадковою. Фагот в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" пригадав, що прийшов на день народження до ведучої Маші Єфросиніної та побачив там Ольгу. Музикант зізнався, що дизайнерка йому сподобалася. Вони познайомилися, почали спілкуватися, а згодом їхні дружні стосунки переросли в романтичні.

Фагот та Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/navro

"У мене був чудовий день. Я щойно закінчив стосунки з однією дівчиною, був вільним. Я пішов на день народження до Маші Єфросиніної. Там побачив, що біля барної стійки сидить симпатична дівчина. Я її знав, але особисто ми не були знайомі. І ось так завертілося", - пригадав артист.

Хоч подружжя вже понад 12 років живе у цивільному шлюбі, однак вони не квапляться узаконювати їхні стосунки. Як говорить Фагот, вони не бачать в цьому сенсу.

"Я вже був одружений, вона була заміжня, то це вже зайве", - відповів артист.

Фагот та Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/navro

Зазначимо, Олег Михайлюта тримає в секреті подробиці свого першого та єдиного шлюбу. Єдине, що відомо, що його дружиною була росіянкою, з якою він не спілкується.

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