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Фагот розсекретив, як завдяки Єфросиніній познайомився з Навроцькою та чому досі з нею не одружився

Фагот розсекретив, як завдяки Єфросиніній познайомився з Навроцькою та чому досі з нею не одружився

Фагот та Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/fahot

Зіркова пара вже понад 12 років разом.

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, пригадав, як познайомився зі своєю обраницею, дизайнеркою Ольгою Навроцькою.

Їхня зустріч була випадковою. Фагот в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" пригадав, що прийшов на день народження до ведучої Маші Єфросиніної та побачив там Ольгу. Музикант зізнався, що дизайнерка йому сподобалася. Вони познайомилися, почали спілкуватися, а згодом їхні дружні стосунки переросли в романтичні.

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/navro
Фагот та Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/navro

"У мене був чудовий день. Я щойно закінчив стосунки з однією дівчиною, був вільним. Я пішов на день народження до Маші Єфросиніної. Там побачив, що біля барної стійки сидить симпатична дівчина. Я її знав, але особисто ми не були знайомі. І ось так завертілося", - пригадав артист.

Хоч подружжя вже понад 12 років живе у цивільному шлюбі, однак вони не квапляться узаконювати їхні стосунки. Як говорить Фагот, вони не бачать в цьому сенсу.

"Я вже був одружений, вона була заміжня, то це вже зайве", - відповів артист.

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/navro
Фагот та Ольга Навроцька / Фото: instagram.com/navro

Зазначимо, Олег Михайлюта тримає в секреті подробиці свого першого та єдиного шлюбу. Єдине, що відомо, що його дружиною була росіянкою, з якою він не спілкується.

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