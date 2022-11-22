Фагот у військовій формі на полігоні похизувався навичками у стрільбі: "Я тільки вчуся"

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, відомий як Фагот, показав шанувальникам, як проходить військові навчання на полігоні.

Музикант зі зброєю в руках похизувався навичками у стрільбі, які вже встиг опанувати. Кадрами з навчань Фагот поділився на своїй сторінці у Facebook. На фото та відео музикант показав, як володіє різними видами зброї.

"Я не чарівник, я тільки вчуся", - підписав фото та відео Михайлюта.

Нагадаємо, що з перших днів повномасштабної війни в Україні Олег Михайлюта вступив до лав територіальної оборони. Зараз учасник гурту "ТНМК" несе службу у батальйоні "Реванш", який раніше захищав Мощун та Лук'янівку, а нині – служить на південному та східному напрямках.

Раніше Олег Михайлюта розповів про неочікуваний дзвінок ексдружини, яка живе у Росії.

Читайте також: