Фагот відверто зізнався, чому у нього з Навроцькою немає дітей: "Ми намагалися"

Фагот відверто зізнався, чому у нього з Навроцькою немає дітей: "Ми намагалися"

Пара майже 12 років у стосунках.

Фронтмен гурту ТНМК та учасник "Танців з зірками" Олег Михайлюта, він же Фагот, в третьому ефірі шоу розповів про рік, який кардинально змінив його життя.

Так, для зірки це рік, коли народився його син Микита. Хлопчик з'явився на світ у попередніх стосунках виконавця із журналісткою на ім'я Анастасія.

"Я був присутній на пологах, перерізав пуповину, я його побачив раніше, аніж мама. Апріорі, намагаюся підтримувати його фінансово, а як по-іншому?" – поділився артист та зазначив, що саме заради нього прийшов на проєкт.

Фагот з сином / instagram.com/fahot

Наразі співак вже майже 12 років перебуває у стосунках із відомою дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Пара не має дітей. Фагот назвав причину.

"Мені хочеться ще дітей, це прикольно. З Олею ми намагалися, але поки не сталося, бо є банальні нюанси по жіночому здоров'ю", – повідомив знаменитість.

Нагадаємо, у третьому ефірі шоу "Танці з зірками" проєкт покинула пара Олександра Машлятіна та Денис Самсон. А як минув ефір, читайте у нашому матеріалі.

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