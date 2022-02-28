Фагот вступив до лав територіальної оборони ЗСУ: "Хто може тримати зброю, має це зробити"

Співак також закликав фанів вступати до тероборони.

Учасник гурту "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Про це він розповів на cвоїй сторінці в Instagram. Співак вже отримав зброю та став захищати територію України від окупантів. Також Фагот закликав фанів вступати до лав тероборони.

Олег "Фагот" Михайлюта / instagram.com/fahot

"Зроби затяжку передай по колу… Всі, хто можуть тримати зброю, мають це зробити, бо це наша земля і відступати нам нікуди. А той гнилий московський корабель таки має піти на**й. Перемога буде за нами!" - написав Фагот.

Зазначимо, раніше до сил територіальної оборони ЗС України вступили лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя разом з іншими учасниками колективу, репер Олександр Ярмак, Ігор Кондратюк та Юрій Ткач.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

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