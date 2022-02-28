Фагот вступив до лав територіальної оборони ЗСУ: "Хто може тримати зброю, має це зробити"

Співак також закликав фанів вступати до тероборони.
Учасник гурту "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта вступив до сил територіальної оборони ЗС України.
Про це він розповів на cвоїй сторінці в Instagram. Співак вже отримав зброю та став захищати територію України від окупантів. Також Фагот закликав фанів вступати до лав тероборони.
"Зроби затяжку передай по колу… Всі, хто можуть тримати зброю, мають це зробити, бо це наша земля і відступати нам нікуди. А той гнилий московський корабель таки має піти на**й. Перемога буде за нами!" - написав Фагот.
Зазначимо, раніше до сил територіальної оборони ЗС України вступили лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя разом з іншими учасниками колективу, репер Олександр Ярмак, Ігор Кондратюк та Юрій Ткач.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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