Фагот замилував рідкісним фото з 14-річним сином від екскоханої і привітав його з важливим святом

Один із учасників гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, потішив рідкісним фото з сином.

Виявилося, що у Микити особливе свято. Син виконавця святкує день народження. Хлопцеві виповнюється 14 років. Тож, з нагоди важливої дати артист присвятив синові допис в Instagram.

Зокрема, Фагот опублікував їхнє рідкісне спільне фото, на якому вони обійнявшись позували перед камерою. Також Олег Михайлюта адресував Микиті теплі слова з привітаннями. Зокрема, співак подякував синові, що він є в його житті, а також побажав не боятися жодних перешкод. У разі чого виконавець завжди підставить своє плече Микиті.

Олег Михайлюта (Фагот) з сином / Фото: instagram.com/fahot

"Вже 14 років, як я мав честь перерізати пуповину цьому тепер вже величезному чолов'язі! Дякую, що з'явився в моєму житті! Будь щасливий, сину! У тебе все вдасться! Злітай, я упіймаю!" - адресував синові музикант.

Зазначимо, Олег Михайлюта виховує єдиного сина, якого йому народила колишня кохана Анастасія. Музикант розійшовся з нею ще до народження Микити, адже зрозумів, що його почуття зникли, а обраницю він обманювати не хотів. Від сина артист не відмовився, а з мамою хлопчика зумів зберегти теплі взаємини.

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