Фагот зізнався, як розійшовся з вагітною дівчиною: "Це був складний етап"

Фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта, він же Фагот, відверто зізнався, як розійшовся з вагітною дівчиною.

Музикант в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" розповів, що раніше був неабияк велелюбним. Коли він зрозумів, що у нього немає почуттів до своєї обраниці, то вирішив порвати з Анастасією. Однак вона приголомшила його зізнанням, що вагітна.

За словами Фагота, він хотів бути чесним і з Анастасією, і з самим собою. Від обраниці співак пішов, але він дитини не відмовився.

Фагот / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

"Так сталося, що я - велелюбний, а тоді був неабияк велелюбним. Але ж треба бути чесним…Коли я зібрався силами з нею поговорити, а вона мені сказала, що вагітна. Це був п**дець і для неї, і для мене. Я одразу сказав, що я нікуди не зникаю, не відмовляюся, а буду підтримувати", - зізнався артист.

Фагот поділився, що тоді в його житті був дійсно непростий період. Однак наразі вони з 13-річним сином Микитою та Анастасією перебувають у чудових стосунках.

Фагот із сином / Фото: instagram.com/fahot

"Це був дуже складний етап. Зараз все чудово. У нас чудові стосунки і з Настею, і з Микитою, і з її родиною. Нещодавно ми всі разом випадково зустрілися в Парижі. Це була прекрасна зустріч, всі посиділи, поспілкувалися. Я з чистою совістю відправив Микиту до дідуся до Австралії. Він провів там нормально часу, а через деякий час сказав, що хоче повертатися. Він повернувся, і я цьому дуже радий, бо син поруч", - поділився музикант.

Зазначимо, вже понад 12 років Олег Михайлюта перебуває у стосунках із дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Своїх дітей у пари немає.

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