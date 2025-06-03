ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Фагот показався з 14-річним сином-копією і похизувався, як вони святкували його випуск із 9 класу

Син Олега Михайлюти вже закінчив 9 клас. Співак показав, як вони разом це відсвяткували.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Фагот

Фагот / © instagram.com/fahot

Один із учасників гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, показав рідкісне фото з 14-річним сином Микитою.

Родинним знімком артист поділився не просто так. Виявляється, що цьогоріч у житті сина Фагота особлива подія. Юнак вже закінчив 9 клас. Тож, Олег Михайлюта разом із Микитою по-особливому відсвяткував його випускний.

Зокрема, вони грали в страйкбол. Фагот був із сином в одній команді. Артист ділиться, що це було просто щось неймовірне, адже вони розгромили суперника.

"Так святкує випуск 9-А. Бути з сином в одній команді - мрія кожного тата! Особливо коли виносиш суперника в суху!" – ділиться артист.

Фагот із сином / © instagram.com/fahot

Фагот із сином / © instagram.com/fahot

Підписники Олега Михайлюти привітали його сина з особливою подією в житті. Та фани також звернули увагу, що Микита схожий на тата просто як дві краплі води: "Син просто копія татуся", "копія", "уже такий дорослий".

Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий показував доньку-випускницю. 17-річна Варвара цьогоріч вже закінчила 11 клас.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie