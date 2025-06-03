Фагот показався з 14-річним сином-копією і похизувався, як вони святкували його випуск із 9 класу

Фагот / © instagram.com/fahot

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Один із учасників гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, показав рідкісне фото з 14-річним сином Микитою.

Родинним знімком артист поділився не просто так. Виявляється, що цьогоріч у житті сина Фагота особлива подія. Юнак вже закінчив 9 клас. Тож, Олег Михайлюта разом із Микитою по-особливому відсвяткував його випускний.

Зокрема, вони грали в страйкбол. Фагот був із сином в одній команді. Артист ділиться, що це було просто щось неймовірне, адже вони розгромили суперника.

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"Так святкує випуск 9-А. Бути з сином в одній команді - мрія кожного тата! Особливо коли виносиш суперника в суху!" – ділиться артист.

Фагот із сином / © instagram.com/fahot

Підписники Олега Михайлюти привітали його сина з особливою подією в житті. Та фани також звернули увагу, що Микита схожий на тата просто як дві краплі води: "Син просто копія татуся", "копія", "уже такий дорослий".

Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий показував доньку-випускницю. 17-річна Варвара цьогоріч вже закінчила 11 клас.