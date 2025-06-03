- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 453
- Час на прочитання
- 1 хв
Фагот показався з 14-річним сином-копією і похизувався, як вони святкували його випуск із 9 класу
Син Олега Михайлюти вже закінчив 9 клас. Співак показав, як вони разом це відсвяткували.
Один із учасників гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, показав рідкісне фото з 14-річним сином Микитою.
Родинним знімком артист поділився не просто так. Виявляється, що цьогоріч у житті сина Фагота особлива подія. Юнак вже закінчив 9 клас. Тож, Олег Михайлюта разом із Микитою по-особливому відсвяткував його випускний.
Зокрема, вони грали в страйкбол. Фагот був із сином в одній команді. Артист ділиться, що це було просто щось неймовірне, адже вони розгромили суперника.
"Так святкує випуск 9-А. Бути з сином в одній команді - мрія кожного тата! Особливо коли виносиш суперника в суху!" – ділиться артист.
Підписники Олега Михайлюти привітали його сина з особливою подією в житті. Та фани також звернули увагу, що Микита схожий на тата просто як дві краплі води: "Син просто копія татуся", "копія", "уже такий дорослий".
Нагадаємо, нещодавно Євген Кошовий показував доньку-випускницю. 17-річна Варвара цьогоріч вже закінчила 11 клас.