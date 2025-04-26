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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
615
Час на прочитання
1 хв

Фагот повернув 14-річного сина з-за кордону до України під час війни та пояснив чому

Артист дослухався до бажання сина.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Фагот

Фагот / © instagram.com/fahot

Один із учасників гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розповів про 14-річного сина Микиту.

Зірковий батько у коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій під час церемонії YUNA-2025 зізнався, що донедавна його син перебував за кордоном. Хлопець тимчасово жив у Австралії після початку повномасштабного вторгнення. Проте бажання Микити залишатися там згодом вичерпалося. Він пояснив батьку, що хоче повернутися на Батьківщину.

Фагот з сином / © instagram.com/fahot

Фагот з сином / © instagram.com/fahot

У результаті під час війни юнак залишається в Україні та ні про що не шкодує. Микита обрав для себе математичну спеціальність і навчається. Водночас вже роздумує про здобуття вищої освіти також у Києві. Проте подробицями Михайлюта не став ділитися.

"Коли почався головний кіпіш, він прожив рік в Австралії. Потім молився, щоб повернутися до України. І повернувся — вчиться тут. Обрав ВИШ, ліцей, який йому дуже подобається. Він у мене математик", — поділився виконавець.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала зізналася, чи дійсно народила третю дитину тільки для того, щоб не допустити мобілізації чоловіка. Зірка також назвала цифру, скільки дітей хоче.

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Дата публікації
Кількість переглядів
615
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