Фагот різко висловився про українську артистку, якій не потиснув би руку: "Вона — ворог України"

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, різко висловився про скандальну українську співачку.

В шоу "Ранок у великому місті" артист заявив, що вважає Настю Каменських ворогом України. Причиною стала резонансна фраза співачки, яку вона нещодавно озвучила на концерті у США: "Яка різниця, якою мовою?"

Коли Фаготу поставили питання щодо концерту Каменських і що б він зробив, якби був присутній там, музикант чітко дав зрозуміти, що жодної підтримки співачці не висловив би. Артист без вагань відповів, що зовсім не поділяє думки з Настею. Водночас виконавець додав, що у разі особистої зустрічі не став би вітатися чи тиснути їй руку.

"Це треба особисто в обличчя говорити. Якщо для неї мова любові — це мова катів, вбивць і гвалтівників, то добре. Значить, вона проявляє себе як нарочитий представник ворога. Вона — ворог України", — заявив один з лідерів "ТНМК".

Нагадаємо, нещодавно Фагот розповів, чому Софія Ротару публічно не висловлюється про війну. Артист поділився власним припущенням щодо її мовчання.