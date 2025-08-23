- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 539
- Час на прочитання
- 2 хв
Фагот розніс Данилка за відмову перекладати російськомовні хіти: "Ніколи не подобалися ці відмовки"
Андрій Данилко вважає, що старі хіти неможливо перекласти українською і при цьому не втратити зміст пісні. Фагот виявився іншої думки.
Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розкритикував шоумена Андрія Данилка за відмову перекладати хіти українською мовою.
Артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, продовжує на концертах співати декілька старих російськомовних пісень, за що зтикається з критикою. Виконавець пояснює це тим, що композиції просто неможливо перекласти, адже вони втратять своє звучання. Однак Фагот виявився іншої думки. У коментарі Oboz.ua артист говорить, що все це можна робити, аби було бажання. На думку Фагота, заява, що "пісня не перекладається", це просто небажання цим займатися.
"Ой, та все можливо – треба лише захотіти. Мені ніколи не подобалися ці відмовки: важко перекладати. Звісно, музика мови інша, але головне ж – бажання. А це просто небажання трансформуватися. Не знаю, можливо, він сприймає це як наступ на своє его. Але насправді нічого страшного не станеться. Данилко впирається. Але це навіть не він, це полтавський жлоб у ньому впирається", - запевняє Фагот.
Олег Фагот навів у приклад Олю Полякову. Виконавець пригадує, що свого часу сперечався з колегою щодо перекладу пісень. На що вона йому відповідала, що не все має співати українською. Врешті, нині концертна програма артистки складається лише з композицій рідною мовою. Фагот говорить, що в цьому плані Полякова його приємно потішила.
"Я пам'ятаю, у мене була суперечка з Поляковою, коли намагався переконати її в доцільності перекладу пісень українською, а вона обурювалась: "Я що, повинна все співати українською?". Це було давно. Кажу: "Ну нехай не все, але хоча б почни". А тепер дивлюсь на афіші – сто відсотків матеріалу українською мовою. Все переклала – молодець. Якби ще десять років тому почала, була б ще більшим молодцем", - зазначив артист.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк висловив свою позицію щодо російськомовних концертів Вєрки Сердючки. Він розкритикував Андрія Данилка за небажання перекладати хіти.