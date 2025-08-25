ТСН у соціальних мережах

281
1 хв

Фагот розповів, чому Софія Ротару публічно не коментує війну

Артист поділився власним припущенням щодо мовчання співачки.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Фагот і Софія Ротару

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, пояснив, чому Софія Ротару не робить публічних заяв про війну.

Українська співачка Софія Ротару вже понад три роки війни майже не висловлюється публічно про події в Україні. Це викликає чимало запитань серед її шанувальників та в медіа.

В інтерв’ю для Oboz.ua співак розказав, що вони давно не спілкувалися безпосередньо, однак він припускає, що справа може бути у складному становищі самої Ротару.

Фагот / © YULA company

"Наскільки я розумію, там є свої нюанси. Можливо, вона обережна через те, що має чимало активів на окупованих територіях. І ці питання поки не вирішені", — зазначив Фагот.

Водночас артист згадав, що під час війни йому доводилося бачитися із сином співачки Русланом. Обох поєднує захоплення мотоциклами, і навіть на Різдво вони зустрічалися у колі спільних друзів.

Нагадаємо, нещодавно Фагот розкритикував Данилка за відмову перекладати російськомовні хіти. На його думку Вєрка Сєрдючка просто не хоче цього робити.

281
