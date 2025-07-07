Фагот розсекретив, де навчається син від екскоханої та як він фінансово його забезпечує

Фагот / © YULA company

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Один із учасників гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розсекретив, де навчається його 14-річний син та як він допомагає йому фінансово.

Артист виховує підлітка Микиту від екскоханої Анастасії. Виконавець на проєкті "Тур зірками" ділиться, що в них із сином чудові стосунки. Фагот переконаний, що це все тому, що він нечасто з Микитою спілкується. Співак вважає себе доволі авторитарним. Тим часом виконавець хоче, аби його дитина виросла самодостатньою людиною.

"Іноді мені здається, якщо б я ще більше спілкувався з сином, у нас були б менш гармонійні стосунки. Мені здається, що я десь все ж таки авторитарний, а я хочу, щоб він виріс самодостатньою людиною, я не хочу його ламати. У нас із ним прекрасні стосунки, попри те, що ми нечасто спілкуємося. Хоча, що таке нечасто. Через день – це я вважаю нечасто", - говорить виконавець.

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Фагот із сином / © instagram.com/fahot

Фагот допомагає фінансово забезпечувати сина. Щоправда, через нестабільний дохід суми різні. Артист може колишній коханій дати кошти, а може одразу Микиті.

"Доходи нерегулярні, то й немає регулярних сум. Іноді просто конверт мамі до шухляди засовую або переказую щось, або Нікітос просить: "Тату, мені треба". Поки він просить у мене 500-600 гривень, то я радію, що такі суми. Мине трішки часу, він підросте, йому треба буде більше", - поділився артист.

До речі, Фагот також розсекретив, де навчається його син. Виявляється, Микита – математик. Хлопець навчається в спеціалізованому математичному ліцеї. Спочатку сину Фагота склдано це давалося. Ба більше, Микита аж настільки хвилювався, що доходило до панічних атак. Утім, виконавець проводив із сином розмови, то зараз навчання йому дається набагато легше.

Фагот із сином / © instagram.com/fahot

"Він математик. Він саме зараз у дуже модному ліцеї математичному вчиться. Я розумію, що йому це подобається. Хоча він напружується. Пам'ятаю, коли він поступав, він нервувався дуже сильно. Навіть до панічних атак доходило, що він так відповідально ставився до навчання і до вступу. Але пару розмов, і він розслабився і навчається в радість", - додав артист.

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Нагадаємо, нещодавно колишній ведучий Сергій Притула розповів про виховання дітей. Також він зізнався, чим завинив перед сином від ексдружини.