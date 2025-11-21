Фагота заскочили на прогулянці за ручки з молодою дівчиною: співак здивував реакцією на відео

Фагот / © instagram.com/tnmkongo

Учасника гурту "ТНМК" Олега Михайлюту, більш відомого як Фагота, неочікувано заскочили за ручки на прогулянці з молодою дівчиною.

Парочка йшла поруч одне з одним, а невідомі зняли їх на відео. Хоч кадри були зроблені зі спини, але там чітко видно фірмову зачіску та стиль Фагота. Все б нічого, але виконавець вже тривалий час перебуває в стосунках із дизайнеркою Ольгою Навроцькою, але на відео була не вона. Тож, журналістка проєкту "Ранок у великому місті" поцікавилась, що то взагалі було і чи все гаразд у стосунках виконавця. Річ у тім, що користувачі почали міркувати вже над різними теоріями й про розрив, й про зраду. Сам Фагот заявив, що "писати можна будь-що".

"Багато чого говорять. Кажуть: "Коли вас немає, про вас таке говорять". Так от…Передавайте їм, що коли мене немає, вони можуть мене навіть бити. Пишуть багато чого…Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати. Писати можуть дуже багато чого", - відповів співак.

Фагот із загадковою дівчиною

Та журналістка "Ранку у великому місті" все ж таки поцікавилась в артиста, що то була за дівчина. Фагот спочатку розгубився. Згодом він все ж таки додав, що не розуміє, про яке відео та яку дівчину йдеться, та наголосив, що за ручки міг триматися з будь-ким.

"Хто та дівчина була – Це в неї треба запитати потім. Я не знаю, про що ви саме говорите, про яке відео, тому нащо зараз про це говорити. Я міг із ким завгодно за ручки триматися", - відрізав артист.

Нагадаємо, вже тривалий час подейкують, що акторка Наталка Денисенко після розлучення не самотня. Нещодавно ж артистку заскочили з ймовірним коханцем на концерті Артема Пивоварова.