Факи Путіну, підтримка зірок та політиків і зібрані 2 млн грн: як минув телемарафон Embrace Ukraine в Амстердамі

Факи Путіну, підтримка зірок та політиків і зібрані 2 млн грн: як минув телемарафон Embrace Ukraine в Амстердамі

У вівторок, 21 червня, в Амстердамі відбувся міжнародний благодійний телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether, організований командами 1+1 media, Atlas Festival та Суспільне Мовлення.

Це подія міжнародного масштабу, яка вже втретє об'єднала людей з усіх континентів навколо теми підтримки України.

Напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі, де вирішуватиметься питання надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС, багато артистів, політиків і лідерів думок звернулися до міжнародної аудиторії, висловивши свою солідарність та готовність підтримувати таке рішення.

Понад 15 000 людей зібралися на Музейній Площі у столиці Нідерландів — в історичному центрі Амстердаму. Місцеві розповідали, що тамтешні організатори рідко наважуються робити подібні заходи на цій локації, оскільки вона потребує величезної аудиторії. Проте команді з України це вдалося за фактично два тижні. Крім великої кількості вимушених переселенців, яких прихистили Нідерланди та сусідня Німеччина, марафон відвідали також гості з інших країн Європи — Бельгія, Данія, Великобританія, Польща тощо. Крім цього, завдяки трансляції понад 30 іноземними телеканалами та VOD-платформами, стриму в Digital телемарафон переглянули мільйони людей у всьому світі.

Фото: Аліна Ягельська

Розпочали захід ведучі Тімур Мірошниченко та Катерина Осадча, які протягом усього вечора спілкувалися з гостями та закликали надсилати благодійні донати через глобальну платформу UNITED24 у межах акції від "Сніданку з 1+1". Благодійник, який відправив найбільшу суму однією транзакцією, отримав особливу подяку — прапор України, підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Аліна Красієва

Відкрили творчу частину заходу тріумфатори цьогорічного "Євробачення" — гурт Kalush Orchestra, які виконали переможну "Стефанію".

Легенда шоубізу, яка свого часу здійснила фурор на головному пісенному конкурсі Європи — VERKA SERDUCHKA — виступила з піснею Dancing Lasha Tumbai, адаптувавши текст приспіву до реалій сьогодення. "Після повномасштабного вторгнення РФ на мирні українські землі жодного "Lasha Tumbai", виключно — "Russia Goodbye"”, — зазначили артисти.

Фото: Тетяна Шуліка

Музиканти фінського рок-гурту Blind Channel подякували публіці за неймовірну віддачу та зазначили, що підтримують Україну, адресувавши російському диктаторові жест, що не потребує зайвих пояснень. "Бачите це? Путін, це для тебе! Зупини війну!", — емоційно вигукнули представники гурту Blind Channel.

А от найбільш неординарний переможець "Євробачення" — австрієць Conchita Wurst, зазначив, що Україна повстане з попелу, як фенікс.

Фото: Аліна Красієва

Також з емоційними та неймовірно зворушливими номерами виступили Emmelie de Forest (Данія), Jamala, Ruslana, Jeangu Macrooy (Нідерланди), S10 (Нідерланди) та Malik Harris (Німеччина).

Фото: Аліна Ягельська

Завершив захід потужний виступ гурту Kalush та українських тимчасових переселенців, які розгорнули 30-метровий прапор України. Артисти виконали хіт "Додому", що зараз набув особливого значення. Наприкінці телемарафону всі артисти виконали гімн України.

Знаково, що сам захід відвідала Президентка Європарламенту Роберта Мецола, яка особисто завітала на благодійний мітинг, промовивши зі сцени надважливі для кожного українця слова:

"Україна надихнула нас. Ваша мужність, стійкість, ваша боротьба за наші спільні цінності — це наша боротьба. Настав час Україні приєднатися до ЄС. Саме такий меседж я хотіла передати від імені Європарламенту".

Фото: Аліна Ягельська

Під час марафону до всього світу через відеозвернення говорили президент України Володимир Зеленський, члени Європарламенту Анна Фотига, Пятрас Ауштрявічюс та Андрюс Кубілюс, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент Румунії Клаус Йоганніс, президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Латвійської республіки Егілс Левітс, спікер Палати представників парламенту Мальти Анджело Фарруджа, президент Португалії Марселу Ребелу де Соза, спікер Парламенту Республіки Албанія Ліндіта Нікола, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Фото: Аліна Красієва

Також до глядачів із однієї із найголовніших християнських святинь Східної Європи — собору Святої Софії — звернулася Олена Зеленська. Перша леді України закликала зберегти не лише світову спадщину ЮНЕСКО, але й культурний код українців: вільних, талановитих, креативних новаторів, які формують цінності нашого майбутнього.

Крім цього, на глядачів чекали різноманітні відеосюжети про Україну, які допомогла створити команда WAW — War Against War. Ці відео відкривають надпотужні краєвиди України, розповідають про відкриття, які зробили українці, та відповідають на питання, чому Україна повинна стати частиною ЄС.

Фото: Тетяна Шуліка

Упродовж ефіру та в межах акції "Підтримай Україну" від ранкового шоу "Сніданок з 1+1" (ТЕТ та 2+2) збиралися кошти на закупку рентген-апаратів С-арки для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни РФ в Україні. Загалом через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24 цього разу вдалося зібрати близько 2 300 000 грн. Сумарно за всі три телемарафони, що реалізовувала команда, залучено понад 53 000 000 грн благодійної допомоги.

Графічним символом проєкту, навколо якого будувалася вся візуальна комунікація, є анатомічне серце з мапою України, створене командою бренду FROLOV. Синьо-жовте серце є справжнім вічним двигуном і б'ється в такт з усім цивілізованим світом, даючи надію на світле майбутнє України в європейській сім'ї.

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Також під час виступів музикантів у партнерстві з Artists Support Ukraine Foundation на екрані з'являлися арти українських художників, серед яких: Мадіна Октябринська, Катерина Жовта, Альбіна Колесніченко, Соломія Ковальчук, Анастасія Осмоловська, Дарина Клочко, Роман Романішив & Андрій Лесів, Олександр Шатохін, Ліза Яблонська-Міхайлусь, Лілія Небера, Олена Шостко.

Організатори телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один з найбільших медіахолдингів України 1+1 media, найбільший музичний фестиваль Східної Європи Atlas Festival та Суспільне Мовлення. Партнери проєкту — Vodafone, Mastercard Ukraine, Ощадбанк та ФК "Динамо Київ", головний медіапартнер — ранкове шоу "Сніданок з 1+1". Захід реалізовувався за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.

Концерт фіналістів "Євробачення" в Амстердамі на підтримку України

І вже завтра, 24 червня, команда "Єдиних новин" проведе спеціальний марафон "Україна повертається додому". У день історичного для України саміту лідерів Євросоюзу, на якому буде оголошене рішення щодо надання державі статусу кандидата у члени ЄС, журналісти та ведучі провідних телеканалів об’єднаються задля висвітлення цієї події. Зокрема, в межах марафону на глядачів очікує телеміст від ТСН. Ведуча Алла Мазур вийде на зв'язок зі студії у Києві, а Наталія Мосейчук проведе прямий ефір із виїзної студії у Брюсселі, де і відбудеться саміт країн Євросоюзу. Блок ТСН можна буде побачити в ефірі з 15:00 до 21:00.

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