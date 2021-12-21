Фанат Гордона набив тату із зображенням його обличчя з оком Термінатора: "Гордонатор"

Знаменитість показав зображення підписникам свого фотоблогу.
Ведучий та журналіст Дмитро Гордон похизувався татуюванням із зображенням свого портрету, яке набив його прихильник.
У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, яке розмістив майстер тату. Так, його клієнт забажав поєднати обличчя Дмитра із зображенням культового персонажа Термінатора. У результаті вийшов Гордон з червоним оком робота.
"Ось такі тату люди наносять", – прокоментував знаменитість.
Підписники журналіста взялися кепкувати з побаченого та вигадувати різні назви:
- Гордонатор
- КіберГордон
- НаноГордон, виривач кадиків
Читайте також: