Фанат Гордона набив тату із зображенням його обличчя з оком Термінатора: "Гордонатор"

Фанат Гордона набив тату із зображенням його обличчя з оком Термінатора: "Гордонатор"

Знаменитість показав зображення підписникам свого фотоблогу.

Ведучий та журналіст Дмитро Гордон похизувався татуюванням із зображенням свого портрету, яке набив його прихильник.

У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, яке розмістив майстер тату. Так, його клієнт забажав поєднати обличчя Дмитра із зображенням культового персонажа Термінатора. У результаті вийшов Гордон з червоним оком робота.

Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro

"Ось такі тату люди наносять", – прокоментував знаменитість.

Підписники журналіста взялися кепкувати з побаченого та вигадувати різні назви:

Гордонатор

КіберГордон

НаноГордон, виривач кадиків

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