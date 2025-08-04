Фанат гурту Oasis трагічно розбився просто під час їхнього шоу у Лондоні: реакція музикантів

Гурт Oasis / © Associated Press

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Під час видовищного концерту легендарного гурту Oasis у Лондоні трапилася справжня трагедія.

Увечері суботи, 2 серпня, на стадіоні "Вемблі", одному з найвідоміших концертних майданчиків Великої Британії, загинув чоловік. Як повідомляє BBC з посиланням на столичну поліцію, фанат віком близько 40 років випав із верхнього ярусу стадіону просто під час виступу. Медики, що чергували на концерті, разом із поліцією та працівниками швидкої допомоги миттєво кинулися на допомогу. Проте, попри всі зусилля, життя чоловіка врятувати не вдалося — смерть констатували на місці.

Інцидент стався близько 22:19 за місцевим часом. За словами правоохоронців, тіло загиблого виявили з ознаками важких травм, характерних для падіння з висоти. Тепер поліція закликає усіх, хто став свідком або, можливо, випадково зафіксував момент трагедії на мобільний телефон, надати відповідну інформацію для слідства. Тож, що саме стало причиною падіння — випадковість чи технічна несправність — має зʼясуватися згодом.

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Гурт Oasis / © Associated Press

Гурт Oasis, який нині дає масштабне турне, шокований цією новиною. У своїй офіційній заяві музиканти зазначили: "Ми шоковані та глибоко засмучені звісткою про смерть нашого фаната. Oasis хотів би висловити щирі співчуття родині та друзям загиблого".

Своєю чергою, адміністрація стадіону "Вемблі" також прокоментувала трагедію після того, як чоловіка намагалися урятувати медики: "Незважаючи на їхні зусилля, уболівальник, на жаль, загинув. Ми співчуваємо його родині, яку було поінформовано. Наразі його родину підтримують спеціальні служби".

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