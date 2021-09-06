Фанати вирвали з чола репера Lil Uzi Vert діамант вартістю 24 млн доларів

Інцидент стався під час літнього фестивалю.

Фанати вирвали величезний діамант з лоба американського репера Lil Uzi Vert.

Як розповів виконавець виданню TMZ, інцидент стався ще в липні на фестивалі Rolling Loud в Маямі. Зірка стрибнув зі сцени в натовп, а коли піднявся – коштовності уже не було.

"Я стрибнув у натовп, і хтось вирвав його у мене. Зараз вже я почуваюся гаразд", - розповів артист.

Діамант вагою в 10 карат Lil Uzi Vert все ж вдалося повернути.

За словами музиканта, він почав збирати на рожевий камінь ще 2017 року, коли вперше його побачив за загорівся цією ідеєю. Репер імплантував діамант в лютому 2021-го.

Нагадаємо, раніше до будинку Кендалл Дженнер намагався проникнути фанат. Після інциденту модель навіть думала про те, щоб переїхати до іншого маєтку.

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