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Фани Jerry Heil розвеселили мемами про падіння співачки в оркестрову яму: "Впевнено крокував 2022"

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Фани Jerry Heil розвеселили мемами про падіння співачки в оркестрову яму: "Впевнено крокував 2022"

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Співачка поділилася найкращими жартами.

Після жахливого падіння співачки Jerry Heil у оркестрову яму на концерті у Тернополі Мережа вибухнула жартами. 

Попри отримані травми виконавиця, яка зараз перебуває у лікарні, вирішила не драматизувати ситуація та сама попросила своїх шанувальників надсилати їй меми про її падіння. 

"Дякую, що ви так піклуєтеся, це гіпермило! Офіційно: робити меми можна! І треба", - написала Jerry Heil.

Найкращими жартами від прихильників Яна поділилася в своєму Telegram.

Отож, фани співачки припустили, що кожен з нас так само крокував минулого року у "щасливий" 2022 рік.

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А хтось побажав і наступного року так впевнено крокувати у майбутнє.

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Звісно, не обійшлося і без легендарної пісні "I Believe I Can Fly", під яку підписники змонтували епічне падіння співачки.

Також не могли українці обійтися без приколів про сигнал повітряної тривоги. Та пожартували, що Яна так швидко бігла в укриття.

@jerryheil #duet with @Едуарт ♬ оригінальний звук - Yaroslav

Після курйозу на концерті у Тернополі на OLX хтось виставив на продаж таку саму куртку, як була у артистки із дотепним підписом. 

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Також Яні запропонували замінити слова у пісні, з якою вона брала участь у нацвідборі на "Євробачення-2023". 

"When God shut the door, I FELL ON THE FLOOR" (Коли Бог зачинив двері, я впала на підлогу)

Сама Jerry Heil також написала декілька мемів про своє падіння. 

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Нагадаємо, 21 грудня під час концерту у Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму. У результаті падіння співачка отримала струс та перелом ребра. Виконавицю одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні.

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Дата публікації
Перегляди
158
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