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Фани Lida Lee розкритикували її вбрання на світському заході: "Підкреслили те, чого нема"

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Фани Lida Lee розкритикували її вбрання на світському заході: "Підкреслили те, чого нема"

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Співачка відповіла дописувачам.

Українська співачка Lida Lee нарвалася на критику своїх фанатів.

Так, знаменитість опублікувала фото з церемонії нагородження ELLE Style Awards 2021, яка відбулася ще наприкінці минулого року. Юзерам не сподобалося вбрання, у якому Ліда прийшла на світський захід. А вбралася виконавиця у білу сукню з вирізами на животику та в зоні декольте.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

У коментарях користувачі взялися писати, що одяг невдалий.

  • Така красуня, талант і в такому "чохлі"... Підкреслили те, чого нема або не виросло. Вибачте, якщо ображаю! Ви диво, але невдало обрали чохол
  • Сукня невдала. Лідо, в прекрасна
  • Ти дуже красива дівчина! Голос супер, а танці із тобою взагалі вогонь! Але сукня, ніііі! Жахлива! Стилістів на мило...
Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official
Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Зі свого боку, артистка ввічливо подякувала прихильників за їхню точку зору та зазначила, що їй, на відміну від них, дуже подобається цей образ.

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