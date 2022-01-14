Фани Lida Lee розкритикували її вбрання на світському заході: "Підкреслили те, чого нема"

Співачка відповіла дописувачам.
Українська співачка Lida Lee нарвалася на критику своїх фанатів.
Так, знаменитість опублікувала фото з церемонії нагородження ELLE Style Awards 2021, яка відбулася ще наприкінці минулого року. Юзерам не сподобалося вбрання, у якому Ліда прийшла на світський захід. А вбралася виконавиця у білу сукню з вирізами на животику та в зоні декольте.
У коментарях користувачі взялися писати, що одяг невдалий.
- Така красуня, талант і в такому "чохлі"... Підкреслили те, чого нема або не виросло. Вибачте, якщо ображаю! Ви диво, але невдало обрали чохол
- Сукня невдала. Лідо, в прекрасна
- Ти дуже красива дівчина! Голос супер, а танці із тобою взагалі вогонь! Але сукня, ніііі! Жахлива! Стилістів на мило...
Зі свого боку, артистка ввічливо подякувала прихильників за їхню точку зору та зазначила, що їй, на відміну від них, дуже подобається цей образ.
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