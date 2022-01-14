Фани Lida Lee розкритикували її вбрання на світському заході: "Підкреслили те, чого нема"

Співачка відповіла дописувачам.

Українська співачка Lida Lee нарвалася на критику своїх фанатів.

Так, знаменитість опублікувала фото з церемонії нагородження ELLE Style Awards 2021, яка відбулася ще наприкінці минулого року. Юзерам не сподобалося вбрання, у якому Ліда прийшла на світський захід. А вбралася виконавиця у білу сукню з вирізами на животику та в зоні декольте.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

У коментарях користувачі взялися писати, що одяг невдалий.

Така красуня, талант і в такому "чохлі"... Підкреслили те, чого нема або не виросло. Вибачте, якщо ображаю! Ви диво, але невдало обрали чохол

Сукня невдала. Лідо, в прекрасна

Ти дуже красива дівчина! Голос супер, а танці із тобою взагалі вогонь! Але сукня, ніііі! Жахлива! Стилістів на мило...

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Зі свого боку, артистка ввічливо подякувала прихильників за їхню точку зору та зазначила, що їй, на відміну від них, дуже подобається цей образ.

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