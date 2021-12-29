Фани Саші Бо заявили, що молодший син блогерки схожий на її нового бойфренда

Бізнесвумен прокоментувала це.
Українська блогерка Саша Бо поділилася новим романтичним фото з коханим Платоном Тарнавським.
На сторінці в Instagram 26-річна знаменитість розмістила знімок, де позувала з обранцем перед дзеркалом. Парочка вбралася у схожі луки – штани та гольфи.
"Залишу цю світлину тут", – прокоментувала зірка Мережі.
У відповідь користувачі засипали закоханих компліментами: "Маєш вигляд жінки, яка розквітає в цих мужніх руках! Щастя вам і гармонії", "Дуже гарні. І такі схожі", "Нереально красиві. Вам личить бути закоханою", "Доповнюєте одне одного".
Також юзери наперебій взялися писати, що молодший син Саші та її ексчоловіка Ігора – Євген – схожий на Платона.
- Женюх копія Платона
- На цього чоловіка дуже схожий Женя
- Мені одній здається, що Женюх тут присутній? Але ви всеодно розкішні
У відповідь на це Бо відповіла: "Женюх на мене схожий. А ми з Платоном між собою".
Також деякі підписники зазначили, що некрасиво писати таке, оскільки мама і тато Жені – Саша та Ігор.
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