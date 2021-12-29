Фани Саші Бо заявили, що молодший син блогерки схожий на її нового бойфренда

Фани Саші Бо заявили, що молодший син блогерки схожий на її нового бойфренда

Бізнесвумен прокоментувала це.

Українська блогерка Саша Бо поділилася новим романтичним фото з коханим Платоном Тарнавським.

На сторінці в Instagram 26-річна знаменитість розмістила знімок, де позувала з обранцем перед дзеркалом. Парочка вбралася у схожі луки – штани та гольфи.

Саша Бо і Платон Тарнавський / instagram.com/sashaabo

"Залишу цю світлину тут", – прокоментувала зірка Мережі.

У відповідь користувачі засипали закоханих компліментами: "Маєш вигляд жінки, яка розквітає в цих мужніх руках! Щастя вам і гармонії", "Дуже гарні. І такі схожі", "Нереально красиві. Вам личить бути закоханою", "Доповнюєте одне одного".

Також юзери наперебій взялися писати, що молодший син Саші та її ексчоловіка Ігора – Євген – схожий на Платона.

Саша Бо з сином Євгеном / instagram.com/sashaabo

Женюх копія Платона

На цього чоловіка дуже схожий Женя

Мені одній здається, що Женюх тут присутній? Але ви всеодно розкішні

У відповідь на це Бо відповіла: "Женюх на мене схожий. А ми з Платоном між собою".

Також деякі підписники зазначили, що некрасиво писати таке, оскільки мама і тато Жені – Саша та Ігор.

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