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Фани Саші Бо заявили, що молодший син блогерки схожий на її нового бойфренда

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Фани Саші Бо заявили, що молодший син блогерки схожий на її нового бойфренда

Саша Бо і Платон Тарнавський / instagram.com/sashaabo

Бізнесвумен прокоментувала це.

Українська блогерка Саша Бо поділилася новим романтичним фото з коханим Платоном Тарнавським.

На сторінці в Instagram 26-річна знаменитість розмістила знімок, де позувала з обранцем перед дзеркалом. Парочка вбралася у схожі луки – штани та гольфи.

Саша Бо і Платон Тарнавський / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо і Платон Тарнавський / instagram.com/sashaabo

"Залишу цю світлину тут", – прокоментувала зірка Мережі.

У відповідь користувачі засипали закоханих компліментами: "Маєш вигляд жінки, яка розквітає в цих мужніх руках! Щастя вам і гармонії", "Дуже гарні. І такі схожі", "Нереально красиві. Вам личить бути закоханою", "Доповнюєте одне одного".

Також юзери наперебій взялися писати, що молодший син Саші та її ексчоловіка Ігора – Євген – схожий на Платона.

Саша Бо з сином Євгеном / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо з сином Євгеном / instagram.com/sashaabo
  • Женюх копія Платона
  • На цього чоловіка дуже схожий Женя
  • Мені одній здається, що Женюх тут присутній? Але ви всеодно розкішні

У відповідь на це Бо відповіла: "Женюх на мене схожий. А ми з Платоном між собою".

Також деякі підписники зазначили, що некрасиво писати таке, оскільки мама і тато Жені – Саша та Ігор.

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