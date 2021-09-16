Фани Селени Гомес довели Гейлі Бібер до сліз, образивши її на червоній доріжці

Фани Селени Гомес довели Гейлі Бібер до сліз, образивши її на червоній доріжці

Жінці довелося одягти сонцезахисні окуляри.

Відома модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер розплакалась прямо на червоній доріжці фестивалю Met Gala.

Зірку довели до сліз фани Селени Гомес, які кричали, що Гейлі "повний відстій". Також вони почали скандувати ім'я колишньої коханої Джастіна Бібера – Селени Гомес. Схоже, деякі фани так і не змирились з тим, що колишні розійшлися, а Джастін одружився з Гейлі.

Джастін Бібер з дружиною / Associated Press

Пізніше в Мережі з’явилося відео, на якому дружина співака після жорстких слів шанувальників розплакалася. Джастін, сам пустивши сльозу, почав заспокоювати Гейлі. Пізніше вона одягла сонцезахисні окуляри, які не знімала до кінця заходу.

Зазначимо, Джастін Бібер зустрічався з Селеною Гомес з 2010-го до 2017-го року. Пара то сварилася, то знову мирилась.

Влітку 2018 року Бібер освідчився Гейлі. Закохані одружилися 2019 року.

Нагадаємо, раніше Потап прокоментував стосунки Насті Каменських з його ексдружиною Іриною Горовою. Артист говорить, що задоволений відносинами, які складаються між ними.

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