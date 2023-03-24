Фани Селени Гомес почали погрожувати Гейлі Бібер смертю: співачка звернулася до шанувальників

Скандал між співачкою Селеною Гомес та моделлю Гейлі Бібер почав набирати небезпечних обертів.

Дехто з фанів виконавиці занадто серйозно сприйняв непорозуміння між зірками. У Мережі дружина Джастіна Бібера почала отримувати не лише негативні коментарі та критику, а ще й реальні погрози. Люди обіцяють вбити модель через її позицію щодо Селени.

Щоб припинити жахливу хвилю хейту в бік Гейлі, Гомес публічно звернулася до своїх фанів та попросила зупинити погрози. Як написала в сторіз Instagram співачка, модель особисто написала їй та розповіла про те, що боїться за своє життя.

"Гейлі Бібер зв'язалася зі мною і повідомила, що їй погрожують смертю та такий ненависний негатив. Це не те, за що я виступаю. Ніхто не повинен зазнавати ненависті чи знущань. Я завжди виступав за доброту і дуже хочу, щоб це все припинилося", - написала Селена.

Фото: instagram.com/selenagomez

Нагадаємо, що конфлікт між колишніми подругами розпочався після того, як Гейлі почала стосунки з колишнім бойфрендом Селени, виконавцем Джастіном Бібером. У жовтні минулого року зірки натякнули на примирення після багаторічних сварок спільними фото. Однак за деякий час стосунки знову опинилися на межі. Ба більше, у скандалі також опинилися подружки моделі, зокрема Кендал Дженнер, які публічно критикували співачку.

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