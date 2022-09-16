Фантастичний "Маскарад" повертається: 2 сезон шоу покажуть на ТЕТ

Від 1 жовтня о 21:00 телеканал ТЕТ показуватиме другий сезон одного з найяскравіших шоу країни "Маскарад", який полюбився глядачам своєю красою, магічною атмосферою та позитивом.

Українські суперзірки у фантастичних образах продемонструють глядачам різноманітні таланти, поки дві зіркові команди (одна з них Маші Ефросиніної, Юлії Саніної, Юрія Ткача, інша — Ігоря Ласточкіна, Ірини Білик і Дантеса) насолоджуватимуться виступами та намагатимуться викрити, хто ж ховається під костюмом.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Головною особливістю шоу "Маскарад" є те, що колеги з шоубізнесу продемонструють свої приховані таланти, про які ми навіть не здогадувалися: танці, вокал, акробатика, ілюзіонізм і багато іншого. Чуттєві, теплі, яскраві виступи зірок подарують позитивні емоції та обов'язково піднімуть настрій.

Нагадуємо, що телеканали ТЕТ і 1+1 об'єднують програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни та найулюбленіші серіали на одному майданчику.

Яскраві та фантастичні виступи — дивіться в шоу "Маскарад" з 1 жовтня щосуботи о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, що 2 жовтня в ефірі каналу ТЕТ відбудеться прем'єра вокального шоу "Голос країни-12". Проєкт повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українській армії, адже у продовженні сезону буде і потужна благодійна складова.

Читайте також: