Фарміга, Коллінз, Йовович та інші: хто з голлівудських зірок говорить українською

У Голлівуді є чимало зірок, які знають українську мову, можуть нею розмовляти або ж розуміють її.

Зазвичай, це ті знаменитості, які мають українське коріння. Деякі із них переїхали за кордон, коли були ще геть юними, а в інших – емігрували рідні. Тим не менш, знаменитості не забувають про своє українське коріння. Вони вивчають українську мову, можуть нею розмовляти, часто згадують про Україну, а у тяжкі для країни часи – підтримують.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку голлівудських зірок, які знають українську, можуть нею розмовляти та добре розуміють мову.

Віра Фарміга

Американська акторка має українське коріння. Її батьки – емігрували до США. Хоч Віра народилася в Америці, однак про своє коріння не забуває. Голлівудська акторка підтримує Україну у тяжкі дні та з початком російського вторгнення займалася благодійною допомогою. До речі, Віра вільно говорить українською мовою та навіть може зачитати вірші українських поетів.

Мілла Йовович

Відома американська акторка народилася в Києві. Коли юній Міллі було п'ять років, її родина емігрувала до США. За кордоном Йовович швидко опанувала англійську мову та поступово почала робити кроки до слави. Про Україну акторка теж не забувала. Мілла знає українську мову, може нею говорити та співати пісні. Окрім того, Йовович у тяжкі дні підтримує Україну. Не винятком стало й повномасштабне російське вторгнення, яке артистка засудила.

Кетрін Винник

Канадійська акторка має українське коріння. До восьми років Кетрін говорила лише українською мовою, однак згодом вивчила англійську. Винник неодноразово приїжджала до України, навіть під час повномасштабної війни. Родина акторки дотримується українських традицій, між собою розмовляє українською, а Кетрін може співати українські пісні або готувати традиційні страви, наприклад, борщ.

Яких українських традицій дотримується канадська акторка Кетрін Винник

Іванна Сахно

Акторка народилася в Києві, до 15 років жила в Україні та навіть встигла знятися в українських стрічках. 2013 року родина Іванни переїхала до Лос-Анджелеса, де дівчина почала робити перші кроки в акторській кар'єрі. Сахно неодноразово приїжджала до України, навіть під час повномасштабної війни. Акторка також добре знає українську мову та вільно нею розмовляє без жодного акценту.

Українка Іванна Сахно підкорила Голлівуд

Міша Коллінз

Американський актор та режисер має українське коріння, адже його предки є вихідцями з Київської області. Коллінз підтримує Україну у війні з Росією та навіть приїжджав до Києва. Ба більше, актор записував відео, де звертався до українців українською мовою.

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